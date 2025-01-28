Котельные в подмосковном поселке Монино работают в штатном режиме

Заместитель главы городского округа Щелково по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Ильин провел выездную проверку котельных № 2 и 3 в Монино. Целью этого выезда стал контроль соблюдения температурных режимов, проверка состояния оборудования и инженерных систем, сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная № 2 по адресу ул. Баранова, д. 12 — крупный теплоснабжающий объект, который обеспечивает теплом и горячей водой более ста многоквартирных домов, а также три школы, детские сады и другие социальные и коммерческие объекты. В ходе проверки замечаний к работе теплоснабжающего объекта не было выявлено, котельная работает в штатном режиме согласно температурному графику.

Также в рамках выезда была проведена проверка еще одного объекта — котельной на Новинском шоссе, д. 14. Она обеспечивает подачу центрального отопления и горячего водоснабжения для 7 многоквартирных домов, школы и детского сада. Здесь также не выявлено замечаний, оборудование работает штатно, с соблюдением температурных режимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.