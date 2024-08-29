Котельные в округе Мытищи готовы к отопительному сезону

В настоящее время в городском округе Мытищи работают 62 котельные установки. На сегодняшний день 60 из них полностью готовы к работе, имеют всю необходимую документацию, на объектах проведена технологическая экспертиза. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам проверок все организации должны получить акт о готовности к прохождению отопительного периода. В Московской области все основные работы должны быть завершены до 15 сентября.

Одна из котельных, которая еще не получила разрешительные документы, находится в ЖК «Шолохово». Эта современная котельная с прекрасным оборудованием и высокой производительной мощностью. Вот только ее владельцы не озаботились сбором сопровождающей документации и проведением технологических мероприятий в установленные сроки.

«Эта котельная обеспечивает теплоснабжением 7 многоквартирных домов. Она находится в частной собственности застройщика. К сожалению, перечень необходимых мероприятий для подготовки к осенне-зимнему периоду собственник не исполнил. Вместе с сотрудниками прокуратуры мы уже второй раз выезжаем на этот объект. Определили обязательную дату по прохождению гидравлических испытаний. Будем принимать все меры, чтобы жители микрорайона были в полном объеме обеспечены отоплением и горячим водоснабжением», — подчеркнул заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.