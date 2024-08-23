сегодня в 11:48

Котельные в Истре продолжают готовить к отопительному сезону

В котельной № 3 в г. Истра будут выполнены следующие работы:

— монтаж нового соляного насоса № 2;

— техническое обслуживание сетевых насосов ЦТП N7 и котельной.

В котельной № 1 г. Дедовск идет подготовка к демонтажу нового декарбонизированного насоса. Также в котельной запланирована покраска сетей. Одновременно с этим в котельной ведется подготовка газопровода к покраске.

Идет ревизия зимнего сетевого насоса и деаэрационного насоса № 1. Обход тепловых сетей и осмотр ТК проводятся на постоянной основе.

В котельной № 5 в Дедовске также выполнят установку нового котла № 1.

В котельной с. Павловская Слобода на ул. Карла Маркса произведена установка двух новых расширительных баков.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.