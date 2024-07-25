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Котельные в Истре продолжают готовить к новому отопительному сезону

АО «Истринская Теплосеть» продолжает работы по подготовке котельных к новому отопительному сезону в городском округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Сотрудники предприятия на текущей рабочей неделе проведут чистку теплообменника и грязевика системы отопления. Также в планах подключение расширительного бака.

В Истре, в котельной № 4 также планируется очистка теплообменника, замена сальниковой набивки на подпиточных, сетевых и циркуляционных насосах. Запуск котельной — 31 июля.

В д. Курсаково идет ремонт котла, а в д. Савельево проводится техническое обслуживание насосов.

В котельной в п. Глебовский ремонтируют сетевой насосный агрегат, а также проводится ремонт трубопровода на котлах «Протерм».

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.