Котельные Можайского округа стабильно обеспечивают тепло в морозы

В Можайском округе все 59 котельных продолжают работать в штатном режиме и обеспечивают жителей и социальные объекты теплом в период сильных морозов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе функционируют 59 котельных: 49 газовых, 6 на угле, 3 на дизельном топливе и 1 на электричестве. Все объекты обеспечивают бесперебойную подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения, несмотря на понижение температуры.

Большинство котельных округа были модернизированы по государственной программе. На них установлено погодозависимое оборудование, которое автоматически реагирует на изменения температуры воздуха. По словам начальника участка городских котельных Михаила Якутовского, все процессы на объектах автоматизированы и контролируются оперативным персоналом. Вся информация поступает в диспетчерскую «Мособлтепло», где фиксируются любые отклонения, после чего специалисты выезжают для проверки.

Город Можайск отапливают две крупные котельные — №40 и МПК. Половина города получает тепло через пять центральных распределительных пунктов, где теплоноситель доводится до нормативных параметров перед подачей в дома.

Для консультаций по вопросам теплоснабжения АО «Мособлтепло» запустило чат-бот по ссылке.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.