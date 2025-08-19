Котельные Лобни готовы к отопительному сезону

В Лобне завершается подготовка инфраструктуры теплоснабжения к предстоящей зиме. На территории округа работают 16 котельных и 21 центральный тепловой пункт, где уже выполнены все плановые профилактические работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На 100% завершены гидравлические испытания тепловых сетей общей протяженностью 79 км. Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону превышает 70%.

Специальные комиссии проверяют каждый дом по 20 критериям, включая состояние подвалов, подъездов, кровель, фасадов, газовых труб и внутренних инженерных систем.

С 15 сентября котельные начнут работу в тестовом режиме.

«Подготовка к отопительному сезону является комплексной задачей. Все запланированные мероприятия выполняются в установленные сроки, отставаний нет. Мы осуществляем строгий контроль за каждым объектом, чтобы обеспечить безаварийное прохождение зимнего периода», — отметила в своем телеграм-канале глава муниципалитета Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.