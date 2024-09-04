Котельные и тепловые сети в Раменском округе полностью готовы к зиме

Все котельные и тепловые сети в Раменском округе полностью подготовили к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с врип главы Раменского округа Эдуардом Малышевым. Они обсудили различные вопросы. Одна из тем — подготовка к осенне-зимнему периоду.

«В округе 95 котельных, все они полностью готовы, 324 км тепловых сетей — готовность тоже 100%. В общей сложности у нас 1589 МКД — готовы 67%, 1059 паспортов подписано. К 15 октября планируется подготовить 100% МКД», — сказал Малышев.

До конца года планируется заменить около 220 м тепловых сетей от котельной «Рыболово», они были проложены еще в 1989 году. На 2024–2025 годы в муниципалитете запланировано построить блочно-модульную котельную для «Доброго дома „Раменский“», он на сегодняшний день отапливается угольной котельной. Также в этот период возведут две БМК по 2 МВт и устроят тепловые сети около усадьбы Быково, которые охватят 9 многоквартирных домов. А еще в планах строительство газовой котельной для снабжения ЖК «Раменский» (31 дом).

В рамках работ по модернизации системы электроснабжения в Раменском заменили свыше 350 опор, 31 трансформатор, перетянули более 24 км ЛЭП, расчистили от сухостойных деревьев 20 км трасс вдоль ЛЭП.

Малышев доложил Воробьеву, что совместно с ПАО «Россети Московский регион» в округе реализуется проект по перекладке линий с 6 на 10 тыс. вольт и заменой 57 трансформаторных подстанций в самом напряженном месте — от деревни Тимонино до деревни Островцы. Работы планируется завершить в текущем году. В результате качество электроснабжения улучшится для свыше чем 10 тыс. человек.