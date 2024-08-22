Котельную в поселке Заречный Сергиево-Посадского округа модернизируют в 2025 году

Котельная в поселке Заречный работает на мазуте, поэтому начинать ее подготовку к отопительному сезону нужно заблаговременно. Испытания котлов уже проведены, а ремонт насосного оборудования близится к завершению. Полная модернизация котельной с переводом ее на газ запланирована на 2025 год.

«Перевод этой котельной на газ — следующая задача. Она срочная, занимаемся ей сейчас. В любом случае, в осень 2025 года котельная должна войти уже с газом, но попробуем сделать это еще по ходу отопительного сезона. В присутствии Евгения Хромушина представители компании-концессионера заверили, что несмотря на все сложности эта работа будет выполнена. Газ в самом поселке уже есть, серьезных препятствий к модернизации котельной не осталось», — сообщил Сергей Александрович Пахомов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.