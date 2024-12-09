Котельную в деревне Мизиново Лосино-Петровского запустили после капремонта
Фото - © Администрация г.о. Лосино-Петровский
Совместно с депутатами городского округа Лосино-Петровский в торжественной обстановке открыли и запустили котельную после капитального ремонта в деревне Мизиново. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» между администрацией городского округа Лосино-Петровский и подрядной организацией ООО «ТВЭЛ» заключен муниципальный контракт.
По которому выполнены следующие виды работ:
- капитальный ремонт двух котлов;
- обмуровочные работы;
- гидравлические испытания;
- замена двух катионовых фильтров.
Выполнение капитального ремонта котельной позволило обеспечить надежным теплоснабжением 44 многоквартирных дома, это более 1 000 жителей и четыре социально-значимых объекта — детский сад, школу, Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.
Улучшенное котельное оборудование гарантирует более стабильную температуру в помещениях, а также сокращает вероятность простоев и аварий. Теперь в домах наших жителей всегда будет тепло и комфортно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.