Котельную в деревне Мизиново Лосино-Петровского запустили после капремонта

Совместно с депутатами городского округа Лосино-Петровский в торжественной обстановке открыли и запустили котельную после капитального ремонта в деревне Мизиново. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» между администрацией городского округа Лосино-Петровский и подрядной организацией ООО «ТВЭЛ» заключен муниципальный контракт.

По которому выполнены следующие виды работ:

капитальный ремонт двух котлов;

обмуровочные работы;

гидравлические испытания;

замена двух катионовых фильтров.

Выполнение капитального ремонта котельной позволило обеспечить надежным теплоснабжением 44 многоквартирных дома, это более 1 000 жителей и четыре социально-значимых объекта — детский сад, школу, Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Улучшенное котельное оборудование гарантирует более стабильную температуру в помещениях, а также сокращает вероятность простоев и аварий. Теперь в домах наших жителей всегда будет тепло и комфортно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.