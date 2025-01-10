Котельную планируют построить в округе Пушкинский до конца 2025 года

В городском округе Пушкинский планируют построить котельную. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Спорт» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовки проектной документации, разработки рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации блочно-модульной котельной в городе Пушкино, городском округе Пушкинский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовки проектной документации, разработки рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26, участок с кадастровым номером 50:13:0070212:276 (ПИР+СМР)».

Планируется в рамках проведения закупки для физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,039 МВт.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.