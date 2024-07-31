Котельную планируют построить для теплоснабжения МКД в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском округе планируют построить котельную для теплоснабжения многоквартирного дома, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и финансируются за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по строительству газовой котельной, предназначенной для теплоснабжения многоквартирного жилого дома в Сергиево-Посадском городском округе Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования по строительству газовой котельной, предназначенной для теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, ул. 2-й Кирпичный завод, д. 16 б».

Выполнение работ планируется завершить к 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.