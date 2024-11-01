Котельную № 7 в Наро-Фоминском округе капитально отремонтируют в 2025 г

В Наро-Фоминском округе в следующем году капитально отремонтируют котельную № 7, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Наро-Фоминский.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременной подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной № 7 в Наро-Фоминском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Капитальный ремонт котельной № 7 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т. ч. ПИР). Существующая котельная № 7 номинальной мощностью 41 Гкал/час (47,68 МВт), год ввода в эксплуатацию — 1965. Назначение объекта — теплоснабжение объектов коммунальной инфраструктуры Наро-Фоминского округа.

Планируется демонтаж 2 котлов, горелок и др. элементов, а также монтаж 2-х водогрейных котлов аналогичной мощности в соответствии с разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документацией, монтаж автоматики регулирования и автоматики безопасности, монтаж дымовых труб и другие мероприятия строительно-монтажных работ.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.