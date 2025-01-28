Котельную № 50 в Наро-Фоминском округе капитально отремонтируют в 2025 году

В Наро-Фоминском городском округе в нынешнем году капитально отремонтируют котельную № 50. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту котельной № 50 в Наро-Фоминском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Капитальный ремонт котельной № 50 (в части замены 3-х котлов и оборудования) по адресу: Московская область, г. о. Наро-Фоминск, р. п. Селятино, ул. Промышленная, зд. 20».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать котельную номинальной мощностью 92,5 Гкал/час (107,58 МВт).

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.