Котельную № 5 в Волоколамске подготовили к отопительному сезону

Во время профилактических работ сотрудники Волоколамского ПТП РЖКХ проверили автоматику, регулирующую работу повысительных и циркуляционных насосов, состояние трубопроводов, котлов, а также манометров, передает пресс-служба администрации городского округа.

Временно исполняющий полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Юрьевна Козлова вместе с представителями АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» и сотрудниками администрации округа обсудили результаты работ и перспективы модернизации котельной.

По словам главного инженера Волоколамского ПТП РЖКХ Евгения Игнатьева сейчас вся система котельной проверена, трубопроводы опрессованы и уже прошли гидроиспытания. Горячая вода подаётся жителям в штатном режиме. Сейчас рассматривается возможность установки дополнительного оборудования для обеспечения дистанционного мониторинга и управления котельной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.