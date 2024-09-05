Котельную № 4 реконструируют в округе Чехов в 2025 году

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции котельной № 4 в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: «Реконструкция котельной № 4 по адресу: Московская область, г. о. Чехов, ул. Гагарина, стр. 42б (в т. ч. ПИР)». После проведения работ по реконструкции установленная мощность котельной должна составлять 31 МВт (26,66 Гкал/ч).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Чехов.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.