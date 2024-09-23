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Котельную на Стеклозаводской в Солнечногорске подготовили к отопительному сезону

Котельная по улице Стеклозаводской в микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске готова к новому осенне-зимнему периоду после реконструкции. На объекте обновили оборудование и повысили надежность работы. Готовность объекта теплоснабжения к зиме проверили глава округа Константин Михальков и его заместитель по вопросам ЖКХ Леонид Степанов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Модернизацию проводит «Газпром Теплоэнерго МО». Специалисты обновляют насосное оборудование, смонтировали станцию химподготовки, дымоходную трубу, заменили задвижки, провели гидравлические испытания. Сейчас они работают над увеличением мощности и созданием резерва для подключения новых абонентов.

«Все необходимое оборудование готово к подаче тепла потребителям. Сейчас заканчиваются работы на третьем котле, который повысит надежность и мощность котельной. Работы планируем завершить до 1 ноября», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, к лету следующего года здесь отремонтируют фасад и кровлю здания.

Котельная обслуживает стекольный завод и шесть многоквартирных домов. Реконструкцию проводили без остановки котельной для бесперебойной деятельности завода.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.