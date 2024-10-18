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Котельная в селе Хотеичи Орехово-Зуевского округа достроена на 50%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства котельной в селе Хотеичи Орехово-Зуевского округа. Новую котельную строят в рамках концессионного соглашения о комплексной модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в деревнях, селах и поселках округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщиком выступает компания «Интеллектуальные Коммунальные Системы Орехово-Зуево».

Энергообъект уже готов наполовину. В ходе проверки инспекторами ведомства зафиксировано 50% стройготовности. Сейчас рабочие монтируют внутренние инженерные сети.

Котельная блочно-модульного типа. Система отопления предусмотрена независимая, закрытого типа. Установленная тепловая мощность составит 0,4 МВт. Топливом станет природный газ.

В зимнем режиме при максимальной нагрузке будет работать всего один котловой блок, второй будет резервным. Даже в случае аварийной ситуации котельная обеспечит теплом и горячим водоснабжением потребителей на уровне 0,14 МВт.

Завершить строительство и запустить котельную планируют в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.