Котельная в Пушкине стала вторым крупным объектом программы реновации

Совместно с главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым Сергей Пахомов оценил ход работ на объекте по реконструкции котельной. На данный момент проходит замена двух котлов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошлом году была зафиксирована недопоставка теплоносителя — на 34 дома и 4 соцобъекта, мощности старых котлов просто не хватало по нескольких причинам, главная из которых — устаревшее оборудование. Новые аппараты мощнее и энергоэффективнее. Сейчас идет установка горелок и новой автоматики.

Управление оборудованием для сотрудников котельной будет проще. Здесь у «Газпром теплоэнерго» задача понятная — успеть ввести новые котлы в эксплуатацию в ближайший месяц, чтобы старт осенне-зимнего периода не был омрачен неожиданностями. График есть, должны справиться.

Одновременно с котлами меняют и теплотрассы, которые расходятся от котельной к многоквартирным домам на улицах 50 лет ВЛКСМ и Чехова. Заменяются самые проблемные с точки зрения теплопотерь участки. Всего же по району в плановой реконструкции крупнейшие котельные в Пушкино, Серебрянке, Заветах Ильича, Лесных полянах, Правдинском.

Предусмотрено строительство новых блочно-модульных котельных в Челюскинском, Софрино, Зверосовхозе, Правдинском. Это не считая реконструкции и строительства новых тепловых сетей. Объем очень серьезный. Коллегам из «Газпром теплоэнерго» напомнили еще раз о том, что концессионные соглашения — это не способ заработать на старых сетях. Для нас это эффективный способ модернизировать инфраструктуру и мы, как власть, муниципальная, исполнительная или законодательная, будем эту модернизацию контролировать и стимулировать всеми доступными нам способами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.