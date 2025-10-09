Котельная на Фряновском шоссе в Щелкове запущена после капремонта

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил котельную на Фряновском шоссе. На финишную прямую вышли работы по капитальному ремонту объекта — готовность составляет 89%. Котельная уже запущена, специалисты проводят пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная котельная обеспечивает теплом 15 многоквартирных домов и 2 социальных объекта.

В рамках работ здесь были установлены 2 современных котла мощностью по 3 МВт, полностью смонтирована система автоматики, запорно-регулирующая арматура, химводоподготовка и электрика. Остались отделочные работы, которые будут завершены в ближайшее время.

«Благодаря модернизации повысится надежность теплоснабжения и энергоэффективность системы. Но самое главное — жители получат стабильное тепло в домах; вопрос, который многие годы доставлял дискомфорт, будет полностью закрыт», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.