Котел газовой котельной капитально отремонтировали в пос Деденево Дмитрова

В рамках подготовки к зиме на котельной в поселке Деденево Дмитровского округа выполнили капитальный ремонт одного из трех котлов, два других работают бесперебойно. Специалисты выполнили демонтаж старых элементов, установку новых опор, котла и трубопроводов, монтаж тепловой изоляции, провели гидравлические испытания и пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После завершения капитального ремонта мощность котельной была увеличена с 13 гкал/ч до 19,5 гкал/ч, что позволило обеспечить теплом около 4 тыс. жителей района.

Котельная, расположенная на улице Набережной, была введена в эксплуатацию в 1983 году. Она обслуживает 13 многоквартирных домов поселка, детский сад и канализационную насосную станцию. В перспективе к ней будут подключены еще один детский сад и многоквартирный дом.

Контроль за выполнением ремонтных работ вели эксперты управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Это обеспечивало соблюдение технологических процессов подрядчиком, соответствие объемов работ по утвержденной смете и применение высококачественных строительных материалов.

Работы проводились в рамках реализации государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.