Жители Королева выбирают электронные квитанции вместо обычных бумажных

МосОблЕИРЦ предлагает жителям Королева перейти на электронные квитанции — это удобно и экологично! Уже около 60 тысяч жителей Королева перешли на электронные платежки, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Единый платежный документ — это квитанция за все жилищно-коммунальные услуги, которую каждый месяц получают жители. Это простой и удобный способ оплаты коммунальных услуг, который экономит время, т. к. все платежи можно проводить в одном месте; обладает понятной программой начисления платежей; действует как «одно окно»; оплачивается разными способами.

Оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги можно следующими способами: в личном кабинете клиента МосОблЕИРЦ, в том числе без комиссии через систему быстрых платежей (СБП); в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в том числе без комиссии через систему быстрых платежей (СБП); через кнопку моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ «Оплатить квитанцию онлайн», в том числе без комиссии через систему быстрых платежей (СБП); в клиентских офисах МосОблЕИРЦ; через банковские терминалы в клиентских офисах МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.