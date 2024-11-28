Комплексы по переработке в Подмосковье отсортировали более 71 тыс тонн стекла

На региональных комплексах по переработке отходов осуществляется извлечение различных фракций. После чего материалы направляются компаниям-утилизаторам, которые занимаются их дальнейшей переработкой. Так, с начала года в Подмосковье отправили на переработку 71,424 тыс. тонн стекла, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Объем извлеченных отходов зависит от возможностей каждого конкретного КПО:

КПО «Восток» — 33 814 тонн;

КПО «Нева» — 8 269 тонн;

КПО «Север» — 7 828 тонн

КПО «Дон» — 7 727 тонн;

КПО «Юг» — 5 554 тонн;

КПО «Тимохово» — 3 152 тонн;

КПО «Храброво» — 2 426 тонн;

КПО «Прогресс» — 1 631 тонн;

КПО «Алексинский карьер» — 1 019 тонн.

Переработка начинается со сбора и сортировки. На первом этапе стеклянные изделия очищаются от загрязнений и разделяются по цвету. После сортировки стекло дробится на мелкие фрагменты, которые затем используются для производства новых изделий.

Из переработанного стекла производят множество материалов: стеклянные бутылки и банки, которые вновь становятся применимыми для упаковки пищевых продуктов и напитков. Также переработанное стекло может использоваться в строительстве — как добавка в бетон и асфальт, улучшая их прочностные характеристики и снижая вес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.