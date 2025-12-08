Комплекс по переработке отходов в Егорьевске внедрил многоуровневый контроль

Комплекс по переработке отходов «Восток» в городском округе Егорьевск использует многоуровневую систему технологического контроля для обеспечения безопасности и эффективности переработки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Комплекс «Восток» в Егорьевске работает по строгой технологической цепочке, направленной на безопасность и эффективность переработки отходов.

На въезде проводится обязательный весовой и радиационный контроль. Если фиксируется повышенный радиационный фон, автомобиль блокируют и изолируют до прибытия профильных служб.

После проверки мусоровозы направляются на крытые приемные площадки. Здесь вручную отбирают крупногабаритные и строительные отходы, которые не допускаются в общий поток. Из этой фракции дополнительно извлекают полезные компоненты, такие как шины, металл и электронный лом.

Основная масса пакетированных отходов поступает в разрыватель мешков, затем отправляется на сортировочные линии. Комплекс перерабатывает весь объем поступающих отходов в течение суток, что предотвращает их длительное хранение, исключает процессы разложения и минимизирует воздействие на окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.