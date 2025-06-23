Компенсация за домашний телефон вошла в топ популярных услуг в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе на портале госуслуг Подмосковья подали более 13 тыс. заявлений на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой популярной услугой недели стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали порядка 21 тыс. онлайн-заявлений на ее получение. В рейтинг госуслуг также вошли: выдача и замена социальных карт жителя МО (более 12 тыс. заявок), запись в кружки и секции (порядка 9,6 тыс. заявлений), а также запись в школу (свыше 8,6 тыс. заявлений).

Напомним, на региональном портале доступно более 390 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.