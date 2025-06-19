Компания ТКО Подмосковья отмечает свой седьмой день рождения

Сегодня одной из ведущих организаций, работающих в сфере транспортировки отходов на территории Московской области, «Эколайф» исполняется семь лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Сегодня автопарк нашего возчика включает в себя свыше 1 тыс. единиц спецтехники — мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и машины для мойки КП. Вся она полностью адаптирована к условиям региона и отвечает всем современным требованиям. Ежедневно на линию выходит порядка 600 единиц спецтранспорта. За день в общей сложности они вывозят с обслуживаемых территорий более 80 тыс. кубометров отходов», — сказал первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Всего на предприятии трудится более тыс. сотрудников, из них более 1 тыс. — водители. Работу также обеспечивают диспетчеры, автомеханики, бригадиры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей. «Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.