Компания «Россети Московский регион» стала финалистом премии GIA-2024

В Москве подвели итоги ежегодной премии в области корпоративных инноваций GenerationS Innovation Award. «Россети Московский регион» вошли в число финалистов в одной из номинаций конкурса — «Инновационная компания года». Компания отмечена благодарностью от организаторов премии за развитие научно-технической и инновационной деятельности, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Специалисты компании активно используют передовые отечественные разработки и решения, каждый год осваивают новые методы и виды производственных работ. В частности, на конкурс были представлены уже реализованные и эффективно зарекомендовавшие себя проекты: автоматизированная система управления мобильными бригадами («АСУ МБ»), оперативный журнал управления работами ПК «ОЖУР».

Кроме того, компания поделилась опытом по развитию зарядной инфраструктуры для частного и общественного электротранспорта, был продемонстрирован разработанный в рамках НИОКР унифицированный переходной пункт 110 кВ на опоре, который служит для соединения воздушных и кабельных линий. Все проекты получили высокую оценку экспертов премии.

Ежегодная премия GIA проводится платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, министерства экономического развития РФ, министерства науки и высшего образования РФ, а также торгово-промышленной палаты РФ. Цель премии — выделить наиболее значимые достижения российских компаний в области инноваций. В этом году организаторы получили более 500 заявок на участие. Экспертный отбор успешно прошли только 23 организации, представившие 42 проекта.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.