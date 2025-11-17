Коммунальщиков Чехова перевели в режим повышенной готовности из-за погодных условий

По прогнозам синоптиков, на территории Московской области ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Коммунальные службы м. о. Чехов держат на контроле дорожную обстановку. С раннего утра 61 единица техники и 178 дворников проводят очистку и обработку дорог, общественных территорий и дворовых пространств», — сообщил глава округа Михаил Собакин.

В условиях гололедицы и снежного наката на скользкой дороге автомобилистов просят избегать резких маневров и обгонов, соблюдать дистанцию. Пешеходы также должны проявить особую бдительность и воздержаться от резкого выхода на проезжую часть перед близко идущим транспортом. Необходимо убедиться, что водитель увидел пешехода и может остановиться.

После снегопада в первую очередь проводится очистка посадочных площадок на остановках общественного транспорта, тротуаров, подходов и подъездов к социально значимым объектам.

На автомобильных дорогах очередность очистки и обработки противогололедными материалами зависит от категорийности дороги 1, 2, 3, 4 и 5 категории.

По вопросам уборки снега во дворах можно обращаться по номерам телефонов своих управляющих компаний.

По вопросу уборки дорог и общественных территорий: 8 (800) 300-87-43.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.