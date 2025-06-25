Коммунальщики заделали ямы в Микрорайоне поселка Лотошино

Сотрудники «Благоустройства» заделали ямы напротив второй школы на улице Микрорайон в Лотошине, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы были проведены после обращения жителя, который пожаловался на выбоины в асфальте в администрацию округа и в «Добродел».

Как пояснил директор «Благоустройства» Сергей Бондарчук, ямы и выбоины заделали разогретой асфальтовой крошкой, после чего выровняли поверхность. По его словам это наиболее быстрый и эффективный метод ямочного ремонта. Всего в Микрорайоне коммунальщики заделали 14 ям.

По состоянию на 10:00 23 июня в Центр управления регионом муниципального округа Лотошино за 2025 год поступили 1081 обращение жителей через портал «Добродел», соцсети, на почту губернатора. За 2024 год в лотошинский ЦУР поступило 3 918 обращений. Большая их часть касается работы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.