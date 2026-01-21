Коммунальщики Волоколамска очищают крыши многоквартирных домов от снега

сегодня в 18:42

Специалисты управляющей компании «Волокград» начали очистку крыш многоквартирных домов в Волоколамске от снега и льда для предотвращения наледи и повышения безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для уборки снега и льда специалисты используют автовышку, что позволяет ускорить процесс и повысить безопасность. Особое внимание уделяют не только крышам, но и козырькам подъездов, где также убирают снег, наледь и сосульки.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова подчеркнула, что управляющие компании обязаны регулярно очищать кровли, чтобы предотвратить повреждение зданий и повысить уровень безопасности в зимний период.

Очистка крыш проводится по установленному графику с учетом погодных условий. Работы продолжаются на территории всего округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.