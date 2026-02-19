Коммунальщики Власихи устраняют последствия снегопада

Коммунальные службы Власихи с утра 19 февраля вышли на расчистку дорог после сильного снегопада и ветра. В первую очередь от снега освободили магистрали, чтобы обеспечить движение общественного транспорта.

Сильный снегопад и порывистый ветер стали испытанием даже для опытных работников коммунальных служб. По их словам, за короткое время выпало большое количество осадков, что потребовало усиленной работы техники.

Заместитель директора МБУ «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Зимин отметил, что техника приступила к уборке с самого утра.

«Обычно достаточно одного круга, но снег был таким интенсивным, что коммунальные службы несколько раз выезжали по одному маршруту через каждые два часа», — пояснил Зимин.

По его словам, это позволило обеспечить беспрепятственное движение общественного транспорта.

На магистральных дорогах работали два трактора МТЗ-82 с навесным оборудованием для подметания, комплексная дорожная машина с отвалом и трактор для обработки проезжей части пескосоляной смесью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.