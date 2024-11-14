Коммунальщики в Шаховской получили новую технику

К началу зимнего сезона городской округ Шаховская полностью готов. Осенью коммунальные службы подготовили специализированную технику к встрече с зимой: одели лопаты, щетки, пескоразбрасыватели. Транспорт прошел технический осмотр, закуплены комплектующие и расходные материалы для быстрого ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того коммунальные службы получил несколько единиц новой техники. Эти машины помогут более эффективно бороться со снегом и непогодой.

«На баланс коммунальных служб передан трактор МТЗ в стандартной комплектации, кунг для фронтальной погрузки, и минипрогузчик «Ант», в прошлом месяце — новый КамАЗ, — сказал глава округа Замир Гаджиев.

В общей сложности в МБУ «Благоустройство» для поддержания чистоты дорог, улиц, дворов и общественных пространств в зимнее время семь единиц техники, в МПКХ «Шаховская» — более 50 единиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.