Коммунальщики в Сергиевом Посаде получили 3 единицы спецтехники

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области передало специалистам МБУ «Благоустройство СП» в рамках региональной программы три новых автомобиля МАЗ, которые будут использоваться для всесезонного обслуживания дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Скоро новые МАЗы выйдут на улицы округа. Зимой они будут задействованы в вывозе снега, а летом помогут проводить работы по благоустройству», — сказала глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Владимировна Ероханова.

В конце октября правительством Московской области в помощь Сергиево-Посадскому округу были выделены два мини-погрузчика, два трактора-экскаваторы и 48 роторов для снегоуборки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

За год Подмосковье дополнительно купило более 1,8 тыс. техники и оборудование, которое будут использовать зимой для поддержания порядка как на проезжей части, так и на дворовых территориях муниципалитетов региона. Власти купили дополнительные самосвалы, мини-погрузчики, газели, ломовозы и экскаваторы-погрузчики.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.