Коммунальщики в Клину устранили подтопление на Привокзальной площади

Подтопление у автобусных перронов и входа на пешеходный железнодорожный мост ликвидировали 13 марта в Клину. Специалисты МАУ «Чистый город» откачали воду и прочистили ливневую канализацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из-за активного таяния снега на Привокзальной площади образовалась крупная лужа. Ливневый сток не справился с объемом воды: потоки поступали как с проезжей части, так и с крыши соседнего торгового центра.

На место выехали специалисты МАУ «Чистый город». Для устранения подтопления привлекли технику местного «Водоканала».

«Ливневый сток засорился после зимнего периода. Вода сюда прибывает с дорог и с крыши соседнего торгового центра. Машина для откачки сделала четыре рейса, затем мы прочистили ливневку — внутри было много песка, камней и мусора», — рассказал мастер дорожных работ МАУ «Чистый город» Денис Жуков.

После откачки воды и очистки системы водоотведения проход для пешеходов и подъезд к парковке восстановили.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что юго-восточные округа региона, в частности Луховицы, оказались подвержены подтоплениям, властям необходимо усилить работу по устранению соответствующих проблем.