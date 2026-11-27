Коммунальные службы Солнечногорска с раннего утра убирают снег на улицах, во дворах и на общественных территориях. Из-за продолжающегося снегопада работы продлятся весь день, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск» проводят уборку поэтапно. В 5 утра на маршруты выходят дорожные рабочие, большие тракторы и комбинированные дорожные машины, в 6 утра — техника для обработки дворовых и общественных территорий.

По состоянию на 7 утра для расчистки дворовых и общественных территорий задействовали 36 тракторов МТЗ и 11 комбинированных дорожных машин. К уборке также привлекли 135 дворников, 30 дорожных рабочих и 25 дворников управляющих компаний и МБУ «ДЕЗ».

«Снегопад продолжается, поэтому коммунальные бригады остаются на маршрутах и будут расчищать улицы и дворы в течение всего дня», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Об упавших деревьях, отключениях электроэнергии и других происшествиях необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112 или на горячую линию администрации +7 (800) 201-67-47. Вопросы об уборке конкретной территории можно направлять в чат МБУ «ДЕЗ»

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.