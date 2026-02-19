Коммунальщики Солнечногорска очищают улицу Баранова от снега

Коммунальные службы Солнечногорска 19 февраля продолжают усиленную уборку снега на улице Баранова. Специалисты расчищают тротуары и остановки, а также вывозят снежные массы на полигоны, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.

В Солнечногорске коммунальная техника работает в усиленном режиме по всему округу. На улице Баранова рабочие очищают тротуары вдоль оживленной дороги и приводят в порядок остановочные павильоны, чтобы жителям было удобно пользоваться общественным транспортом. После расчистки территории обработают противогололедными материалами для предотвращения наледи и травм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.