Коммунальщики расчищают дворы в Мытищах после снегопада 24 февраля

Снегопад, который вернулся в Подмосковье 24 февраля, не прекратится в течение суток. В Мытищах коммунальные службы вышли на расчистку придомовых территорий и пешеходных зон.

Снегопад вновь накрыл Подмосковье 24 февраля. По прогнозам, осадки будут продолжаться в течение суток. В городском округе Мытищи коммунальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды и расчистке придомовых территорий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.