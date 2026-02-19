Коммунальщики Пущина устраняют последствия циклона в Подмосковье

Коммунальные службы Пущина 19 февраля работают в усиленном режиме из‑за сильного снегопада, вызванного циклоном «Валли». На улицы города вышли дворники и спецтехника для расчистки дорог и тротуаров.

В городском округе Серпухов, в Пущине, ранним утром комбинированные дорожные машины обработали и расчистили муниципальные дороги, чтобы обеспечить проезд транспорта. Снегопад, который принес циклон «Валли», стал одним из самых сильных за всю историю метеонаблюдений.

С 7:00 к работе приступили дворники комбината благоустройства. Они очищают пешеходные дорожки, переходы, подходы к остановкам общественного транспорта и подъезды к контейнерным площадкам. Для расчистки используют средства малой механизации и роторные снегоуборщики.

Параллельно в городе продолжается плановый вывоз снежных навалов с привлечением самосвалов и погрузчиков. Коммунальные службы намерены работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить безопасное и удобное передвижение по улицам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.