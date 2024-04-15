Коммунальщики приступили к мойке остановочных павильонов в Подольске

Погодные условия позволили приступить к мойке остановочных павильонов в Подольске. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств специалисты очистят стекла и скамейки, прилегающие зоны от грязи и пыли. Ликвидируют несанкционированную рекламу и проведут окраску всех конструкций. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Подольска.

Остановками общественного транспорта в Подольске ежедневно пользуются тысячи жителей. Всего в городском округе их 105.

«В течение теплого сезона будем поддерживать чистоту каждой (остановки — ред.) с помощью влажной уборки, чтобы пассажиры могли проводить время ожидания в комфорте. Так как остановочные пункты давно стали неотъемлемой частью современного городского пространства, следим, чтобы они выглядели не только опрятно, но и актуально», — отметил глава округа Подольск Григорий Артамонов.

Осенью прошлого года в округе обновили 12 павильонов и благоустроили территорию вокруг них. Данная работа будет вестись и дальше, заверил глава округа.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.