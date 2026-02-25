Коммунальщики Подольска очищают пешеходные зоны

сегодня в 16:20

Минувшей ночью в Подольске вновь прошел обильный снегопад. Коммунальные службы городского округа работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей.

С раннего утра, с восьми часов, на расчистку тротуара вдоль улицы Клемента Готвальда вышел гусеничный мини-погрузчик. Спецтехника занята уборкой пешеходной зоны на участке от Дворца культуры «Октябрь» до площади Льва Толстого. Работы на данном объекте проводит компания ООО «СК Подолье».

В настоящее время в округе ведется комплексная уборка: очищаются проезжие части, тротуары, пешеходные зоны, парковочные карманы, внутриквартальные проезды и остановочные павильоны. Особое внимание дорожные службы уделяют подъездным путям к социально значимым учреждениям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.