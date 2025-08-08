сегодня в 18:43

Коммунальщики Подмосковья заменили более 70 м сетей в Новоазовском округе ДНР

В течение недели специалисты предприятия «Мособлводоканал» провели комплекс мероприятий по восстановлению и модернизации коммунальной инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В рамках работ, направленных на улучшение качества жизни местных жителей, была выполнена перекладка 77,2 м сетей коммунальной инфраструктуры:

частичная замена изношенного самотечного коллектора на улице 50 лет СССР в Новоазовске, обновлено 30 м труб диаметром 160 мм;

замена 2 участков водовода протяженностью 22,2 и 25 м.

Всего за минувшую неделю сотрудники «Мособлводоканала» оперативно провели 20 мероприятий на водопроводных и канализационных сетях округа, в том числе:

ремонт 11 участков сетей водоснабжения;

ревизия запорной арматуры в Новоазовске;

восстановление проходимости 9 участков канализационной системы;

чистка приемных колодцев на канализационной насосной станции.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки в округе.

Все эти работы вносят существенный вклад в восстановление и устойчивое развитие коммунального хозяйства в подшефном регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.