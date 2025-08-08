Коммунальщики Подмосковья заменили более 70 м сетей в Новоазовском округе ДНР
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В течение недели специалисты предприятия «Мособлводоканал» провели комплекс мероприятий по восстановлению и модернизации коммунальной инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
В рамках работ, направленных на улучшение качества жизни местных жителей, была выполнена перекладка 77,2 м сетей коммунальной инфраструктуры:
- частичная замена изношенного самотечного коллектора на улице 50 лет СССР в Новоазовске, обновлено 30 м труб диаметром 160 мм;
- замена 2 участков водовода протяженностью 22,2 и 25 м.
Всего за минувшую неделю сотрудники «Мособлводоканала» оперативно провели 20 мероприятий на водопроводных и канализационных сетях округа, в том числе:
- ремонт 11 участков сетей водоснабжения;
- ревизия запорной арматуры в Новоазовске;
- восстановление проходимости 9 участков канализационной системы;
- чистка приемных колодцев на канализационной насосной станции.
Кроме того, продолжается капитальный ремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки в округе.
Все эти работы вносят существенный вклад в восстановление и устойчивое развитие коммунального хозяйства в подшефном регионе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.