Коммунальщики Подмосковья за прошлую неделю отработали 412 обращений

За прошедшую неделю сотрудники ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» отметили снижение количества обращений жителей на 6%. Специалистами было зафиксировано и принято в работу 412 заявок из 6 городских округов, в которых предприятие ведет основную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Коммунальные системы Подмосковья отработали заявки, поступившие из Орехово-Зуевского г. о., Павлово-Посадского г. о., м. о. Шатура, г. о. Электросталь, Богородского г. о., Лосино-Петровский г. о.

112 обращений поступило посредством различных электронных ресурсов, в том числе:

82 — по сетям холодного водоснабжения и различным вопросам качества ресурса,

10 — по горячему водоснабжению и теплоснабжению,

12 — по сетям водоотведения,

6 — по ремонту водопроводных и канализационных колодцев,

2 — по иным вопросам, связанным с модернизацией сетей.

Кроме того, было получено более 300 прямых заявок от жителей и управляющих компаний:

свыше 86% из них связаны с засорами на внутриквартальных сетях,

3% — услуги теплоснабжения.

На сегодняшний день отработано 92% от общего количества обращений жителей, остальные находятся в работе.

В рамках текущей производственной работы и указанных обращений специалисты 10 филиалов ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» ликвидировали более 400 засоров на канализационных сетях и свыше 80 технологических инцидентов на системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Большая часть работ была выполнена без отключения ресурса, либо с минимальными неудобствами для жителей.

Проведены работы по ремонту и техобслуживанию на более чем 80 объектах: водозаборных узлах, артезианских скважинах, очистных сооружениях, канализационных насосных станциях и объектах теплоснабжающего комплекса. Выполнены мероприятия по промывке участков водопроводных сетей, обслуживанию временных станций перекачивания стоков, ремонту и очистке колодцев инженерных коммуникаций.

Кроме того, лаборатории предприятия осуществили плановые проверки качества ресурса и отбор проб воды по обращениям граждан в контрольных точках, на вводах в многоквартирные дома и других объектах внешних сетей, находящихся в зоне ответственности предприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.