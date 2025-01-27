Коммунальщики Подмосковья за неделю устранили около 400 засоров канализации

За прошедшую неделю сотрудники 10 филиалов ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» ликвидировали более 380 засоров на канализационных сетях и свыше 70 технологических инцидентов на системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Специалисты Коммунальных систем Подмосковья отработали заявки, поступившие из округов Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Егорьевск, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский.

Ключевые показатели:

устранено более 50 утечек на сетях холодного водоснабжения и теплотрассах. Большая часть работ была выполнена без отключения либо с минимальными неудобствами для жителей;

восстановлена проходимость свыше 400 участков сетей водоотведения, включая ликвидацию засоров канализационных колодцев и устранение технологических инцидентов на коллекторах;

проведены работы по ремонту и техобслуживанию на более чем 60 объектах: водозаборных узлах, артезианских скважинах, очистных сооружениях, канализационных насосных станциях и объектах теплоснабжающего комплекса.

Кроме того, выполнены мероприятия по промывке участков водопроводных сетей, обслуживанию временных станций перекачивания стоков, ремонту и очистке колодцев инженерных коммуникаций.

Лаборатории предприятия в рамках плановой проверки качества ресурса провели отбор проб воды в контрольных точках, на вводах в многоквартирные дома и других объектах внешних сетей, находящихся в зоне ответственности предприятия, по обращениям жителей городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.