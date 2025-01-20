Коммунальщики Подмосковья за неделю устранили более 17 техинцидентов в ДНР

За прошедшую неделю аварийно-восстановительные бригады предприятия «Коммунальные системы Московской области» ликвидировали 17 технологических инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения Новоазовского муниципального округа ДНР. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В числе выполненных работ:

устранение 7 технологических нарушений на водопроводных сетях,

восстановление проходимости 10 участков канализационной системы.

«Напомню, что за 2024 год специалистами ГУП МО «КС МО» в Новоазовском муниципальном округе было устранено 673 технологических инцидента. Также помимо текущих мероприятий по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения был проведен капитальный ремонт водопроводной насосной станции, 6 КНС, в том числе с заменой 3 из них на блочно-модульные. Выполнен монтаж трансформаторных подстанций, а также восстановление 2 водозаборных узлов, сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Коммунальные системы Московской области продолжают капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры Новоазовского муниципального округа в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.