Коммунальщики Подмосковья выполнили локальный ремонт подъездов МКД

Управляющие организации продолжают работы по содержанию МКД в регионе. В числе ежедневных задач — озеленение дворовой территории, ремонт элементов общедомового имущества и устранение неисправностей освещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Завершен монтаж почтовых ящиков в Пушкино

Сотрудники одной из управляющих организаций завершили установку новых почтовых ящиков в подъезде жилого дома № 9А по ул. Заводской в городском округе Пушкинский. Благодаря этому жители смогут получать письма и посылки в удобных и современных условиях.

Косметический ремонт в Сергиево-Посадском округе

Специалисты управляющей организации на проспекте Красной Армии, д. 1А в Сергиево-Посадском районе выполнили обновление покрытий дверных полотен подъездов и подвальных помещений. Это улучшило внешний вид здания и продлило срок эксплуатации конструкций.

Локальный ремонт входной группы в Химках

Во дворе на улице Родионова, дом № 4, проведен косметический ремонт входной группы. Здесь восстановили штукатурный слой и произвели окраску входа и зоны мусоропровода.

Вопросы в части содержания домов находятся в ведении УО. Если компания не качественно выполняет свою работу, сообщить об этом можно в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.