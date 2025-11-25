Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:37

Коммунальщики Подмосковья украшают общественные территории к Новому году

В Подмосковье полным ходом идут работы по созданию зимней сказочной атмосферы. Специалисты активно занимаются украшением муниципальных территорий, устанавливая праздничные конструкции и элементы декора. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Одним из ключевых этапов подготовки к зимним торжествам является установка новогодних елок. Уже завершены важные подготовительные мероприятия: проверены каркасные конструкции, проведены работы по монтажу основных опор и установлению каркаса главных новогодних деревьев. Сейчас специалисты заняты созданием ярких и эффектных световых композиций, монтировкой гирлянд и тематического оформления.

Как происходит монтаж елок

Монтаж елок осуществляют профессиональные сотрудники коммунальных служб. Деревья укрепляются специальными конструкциями, проверяется надежность установки, после чего начинается монтаж гирлянд и декоративных элементов. Современные светодиодные украшения придают деревьям праздничный блеск и создают особую атмосферу волшебства.

После завершения монтажа проводится тестирование системы освещения и проверка каждого элемента декора.

Так, в городском округе Колома запланировано установить 59 красивых елочек и порядка 65 декоративных конструкций, в городском округе Серпухов и муниципальном округе Истра: планируется установка порядка 40 елей, украшенных гирляндами и декоративными элементами, а также украшение живых деревьев.

Установка городских елок становится символом приближающихся праздников. Уже скоро жители смогут насладиться великолепием праздничных городов и поселков Московской области.

