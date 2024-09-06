Коммунальщики Подмосковья стали делегатами профсоюзной конференции

Во Дворце труда Профсоюзов прошло одно из значимых мероприятий для всех профсоюзных организаций Московской области — XVIII отчетно-выборная конференция Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов». На конференции был вновь избран бессменный лидер организации — Валентина Кабанова, что подчеркнуло доверие и признание ее заслуг со стороны участников объединения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Московское областное объединение профсоюзов является одним из крупнейших в структуре Федерации независимых профсоюзов России, объединяя тысячи работников различных отраслей. В числе делегатов конференции была избрана Мария Журихина, председатель первичной профсоюзной организации ресурсоснабжающей компании АО «ФПЛК», подведомственной министерству ЖКХ Московской области. Она стала одной из 110 делегатов, представляющих интересы трудящихся на уровне региона.

«Профсоюзные организации играют ключевую роль в улучшении условий труда и обеспечении безопасности работников. Трехстороннее сотрудничество между правительством, работодателями и профсоюзами помогает нам достигать лучших условий для работников отрасли, что особенно важно в коммунальном секторе, где каждый сотрудник несет ответственность за благополучие тысяч граждан», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Важнейшая задача профсоюзов — защита прав работников, включая соблюдение норм охраны труда, улучшение оплаты труда и участие в разработке социальных гарантий. Совместная работа с органами власти и работодателями в рамках трехстороннего соглашения Московской области способствует укреплению позиций трудящихся и обеспечению стабильности в отрасли.

На конференции было отмечено, что профсоюзы продолжают оставаться важным элементом системы социального партнерства, эффективно защищая интересы работников различных отраслей, включая коммунальный сектор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.