Коммунальщики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в майские праздники
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В связи с возрастающей нагрузкой на коммунальные сети в период майских праздников, коммунальные службы, задействованные в обеспечении водоснабжения и водоотведения, переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Для обеспечения бесперебойного функционирования объектов и оперативного устранения возможных внештатных ситуаций предпринят ряд мер:
- организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала и аварийных бригад;
- проведена проверка готовности техники;
- подготовлены необходимые ресурсы, включая инструменты, оборудование и запас материалов;
- выполняются внеплановые обследования оборудования и технических сооружений;
- проверена работоспособность резервных источников энергоснабжения на особо значимых объектах;
- организованы внеочередные инструктажи с работниками.
В выходные дни специалисты усилят мониторинг объектов, включая уязвимые участки сетей.
В случае возникновения внештатных ситуаций, жители могут обратиться в единую диспетчерскую службу Московской области.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.