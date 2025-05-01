Коммунальщики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в майские праздники

ЖКХ

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В связи с возрастающей нагрузкой на коммунальные сети в период майских праздников, коммунальные службы, задействованные в обеспечении водоснабжения и водоотведения, переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Для обеспечения бесперебойного функционирования объектов и оперативного устранения возможных внештатных ситуаций предпринят ряд мер:

  • организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала и аварийных бригад;
  • проведена проверка готовности техники;
  • подготовлены необходимые ресурсы, включая инструменты, оборудование и запас материалов;
  • выполняются внеплановые обследования оборудования и технических сооружений;
  • проверена работоспособность резервных источников энергоснабжения на особо значимых объектах;
  • организованы внеочередные инструктажи с работниками.

В выходные дни специалисты усилят мониторинг объектов, включая уязвимые участки сетей.

В случае возникновения внештатных ситуаций, жители могут обратиться в единую диспетчерскую службу Московской области.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.