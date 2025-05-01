Коммунальщики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в майские праздники

В связи с возрастающей нагрузкой на коммунальные сети в период майских праздников, коммунальные службы, задействованные в обеспечении водоснабжения и водоотведения, переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.