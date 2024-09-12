Коммунальщики Подмосковья переходят на новый режим работы с наступлением осени

С наступлением осени коммунальные службы Московской области переходят на новый режим работы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работа коммунальных служб характеризуется сезонностью. Так, осенью особое внимание уделяется уборке опавшей листвы во дворах и на общественных пространствах.

«Осенью у коммунальных служб особенно большая нагрузка. Помимо своевременной уборки общественных, дворовых пространств и внутриквартальных проездов начинается подготовка к зимнему периоду. Мы со своей стороны, в первую очередь, проводим обучающие семинары по пользованию оборудованием. Вместе с тем сейчас начинается подготовка и техническое обслуживание техники, а также консервация той, которая не используется зимой», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Коммунальные службы продолжат работы и по прометанию дворов, а также при положительном температурном режиме будет проводиться промывка дворов, общественных пространств и внутриквартальных поездов.

Некачественное состояние или несвоевременная уборка общественных мест может повлечь штраф:

для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. рублей;

для юридических — от 50 до 150 тыс. рублей.

Сообщить о ненадлежащем содержании территорий управляющими компаниями и службами благоустройства жители могут в территориальные отделы ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.