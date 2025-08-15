Коммунальщики Подмосковья обновили участок водовода в селе Безыменное ДНР

сегодня в 14:09

В рамках работ по восстановлению инфраструктуры Новоазовского муниципального округа ДНР коммунальные службы Подмосковья заменили 2 участка изношенного магистрального водовода общей протяженностью 275 метров в населенном пункте Безыменное. Данные мероприятия значительно повысят надежность водоснабжения и улучшат качество коммунальных услуг для жителей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В производстве работ участвовала аварийно-восстановительная бригада в составе 5 человек и 2 единиц спецтехники: экскаватор-погрузчик, бригадная машина.

Всего на минувшей неделе аварийно-восстановительные бригады предприятия оперативно устранили 24 нарушения на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском муниципальном округе ДНР. В числе выполненных работ:

произведен ремонт 16 участков сетей водоснабжения; восстановлена проходимость 8 участков самотечной канализационной системы.

Помимо этого, в Новоазовском муниципальном округе продолжаются работы по капитальному ремонту водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки. Эти масштабные проекты играют ключевую роль в восстановлении и дальнейшем развитии коммунального хозяйства подшефного региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.