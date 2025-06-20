Коммунальщики Подмосковья обновили участок водовода в Новоазовском районе ДНР

сегодня в 14:27

В рамках работ по восстановлению инфраструктуры Новоазовского муниципального округа ДНР коммунальные службы Московской области завершили замену 180 метров магистрального водовода в населенном пункте Безыменное. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Прежний изношенный трубопровод диаметром 110 мм заменили на современный, соединив его с помощью двух муфт. Также восстановлено 18 врезок для подключения более 50 абонентов. Данные мероприятия значительно повысят надежность водоснабжения и улучшат качество коммунальных услуг для жителей округа.

В производстве работ участвовала аварийно-восстановительная бригада в составе 5 человек и 2 единиц спецтехники: экскаватор-погрузчик, бригадная машина.

Также на минувшей неделе аварийно-восстановительные бригады Подмосковья оперативно устранили 8 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском муниципальном округе ДНР.

В числе выполненных работ:

Устранено 6 утечек на сетях водоснабжения, включая замену участка водовода.

Восстановлена проходимость 2 участков самотечной канализационной системы.

Произведена чистка приемных колодцев на канализационной насосной станции.

Отремонтирован канализационный колодец и восстановлена целостность его строительной части.

Кроме того, сотрудники ресурсоснабжающей организации продолжают капитальный ремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки Новоазовского муниципального округа. Эти мероприятия оказывают важную поддержку в восстановлении и развитии коммунального хозяйства подшефного региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.